ميسي يقود الأرجنتين لرقم قياسي

انفردت الكرة الأرجنتينية بالرقم القياسي للتويج بالكرة الذهبية، بعد حصول الاسطورة لينويل ميسي على الجائزة.

وقد توج الأرجنتيني ليونيل ميسى، لاعب إنتر ميامى الامريكى، أمس الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب فى العالم، للمرة الثامنة فى تاريخه، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وقاد ليونيل ميسى، الكرة الأرجنتينية للانفراد بالرقم القياسى كأكثر الدول التي تملك جائزة الكرة الذهبية منذ تأسيسها، والتى جاءت قائمتها كالتالى:

- الارجنتين 8 مرات من لاعب واحد

- البرتغال 7 مرات من 3 لاعبين

- هولندا 7 مرات من 3 لاعبين

- ألمانيا 7 مرات من 5 لاعبين

- فرنسا 7 مرات من 5 لاعبين.