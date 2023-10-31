مدرب صن داونز يهاجم الأهلي بسبب شكوى الحكام

علق رولاني ماكوينا مدرب نادي صن داونز، على المواجهة المرتقبة أمام نادي الأهلي، في إياب نصف نهائي دوري السوبر الإفريقي عقب الفوز في الذهاب بهدف دون رد.

وقال ماكوينا في تصريحات في المؤتمر الصحفي للمباراة: ” انا متفاجئ الأهلي يشكو من كل شيء وقبل لقاء العودة اشتكى من موعد المباراة وتم تغيير الموعد وانا متفاجئ الأهلي كل مرة يخسر يشكو الحكام”.

وأضاف: “مندهش من شكوي الأهلي ولدي قائمة بقرارات حكام لم تحتسب لفريقي”.

وتابع: “محمد هاني خرج بعد الإنذار وكان لابد أن يغيب عن المباراة القادمة وفي الدقيقة ٣٩ ارتكب خطأ ثاني أمام نفس اللاعب، ومروان عطية كان يستحق بطاقة ايضا ومحمد عبدالمنعم ايضا لم يحصل على بطاقة صفراء في خطأ”.

وأكمل: “الدقيقة 36 محمد عبدالمنعم أيضا ارتكب خطأ ولم يحصل على بطاقة صفراء وهذه أخطاء كانت واضحة”.

واستطرد: “لابد من اتخاذ قرارات ضد الأخطاء التي تحدث بعنف وقرار كولر بإشراك أكرم توفيق بدلا من هاني كان ذكيا بسبب الأخطاء التي وقع بها”.

وأوضح: “أفشة دفع أحد لاعبي فريقي في منطقة الجزاء ولم نحصل على ركلة جزاء أو إنذار وكذلك كرة ثانية ضد علي معلول”.

وتابع: “صن داونز كان الأولى أن يقدم شكوى لأنه يستحق ركلات حرة أكثر لأن لدينا يقين وثقة في الكاف والكاف برئاسة موتسيبي يستحق ذلك بعيدا عن كونه جنوب أفريقي أو علاقته بنادي صن داونز”.

وأكمل: “كل قوانين الفيفا وكرة القدم تقول إن هناك فائز وخاسر وعليك أن تتقبل ذلك خاصة إذا كان المنافس أفضل وصن داونز -٦٧ ٪‏ استحواذ وكان الأكثر و639 تمريرة صحيحة لنا وهو ضعف تمريرات الأهلي و١٥ تصويبه لنا مقابل ٣ للأهلي”.

واختتم: “لابد أن تحيي خصمك عندما يكون الأفضل وتستمتع بكرة القدم”.