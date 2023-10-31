سقوط عصابة المواد المخدرةبحوزتهم 7 كيلو آيس في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط شخصين اشتركا مع ثالث هارب "جار ضبطه" في تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة بحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الآيس وزنت 7 كيلو حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المرج.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصص نشاطهم الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 2 منهم حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر "الآيس" وزنت 7 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيروين، عدد من الأقراص المخدرة، 2 سلاح أبيض، ميزان حساس.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4.100،000 أربعة مليون ومائة ألف جنيه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.