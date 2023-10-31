محافظ الإسكندرية يطلق قافلة طبية لخدمة أهالي قرية اليمن والقرى مجاورة لها

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم قافلة طبية متكاملة بقرية اليمن لخدمة نحو ٥ آلاف نسمة من أهالي القرية بالإضافة إلى القرى المجاورة لها بنطاق حي العامرية ثان، و بهدف توفير الخدمات الطبية لأهالي المناطق الأشد إحتياجا.

وخلال القافلة، استمع الشريف إلى شكاوى الأهالي الخاصة بالزراعة والري ووجه رئيس الحي بتجميع كافة مطالب وشكاوي الأهالي للعمل على حلها، كما أعرب عن سعادته بتواجده وسط المواطنين البسطاء من قري العامرية، موضحاً أن هذه القافلة هي أقل ما يمكن أن تقدمه الدولة لتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار المحافظ أنه عقب الكشف سيتم توفير جميع الأدوية بالمجان. وسيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية على الفور إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي بمدينة الإسكندرية، مؤكدًا استمرار تلك القوافل لخدمة أهالينا البسطاء.

جاء ذلك بحضور، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتورة غادة ندا مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة رشا فوزي مدير إدارة القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالاسكندرية، ومحارب هيلع رئيس حي العامرية ثان.

وجدير بالذكر، أن القافلة تضم 6 عيادات متنقلة و 5 عيادات ثابتة، وتضم 11 تخصص هي (باطنة - أطفال - تنظيم أسرة - نسا - جراحة - عظام - أسنان - جلدية - أنف وأذن - صدرية - رمد ) مع توفير خدمة الأشعة والتحاليل الطبية والادوية بالمجان.