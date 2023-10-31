الإفراج عن 121 ألف طن أعلاف بـ60 مليون دولار خلال أسبوع

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف وزير الزراعة، أنه خلال الفترة من 20 /10 /2023 حتى 26 /10 /2023 تم الإفراج عن 121 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار، وشمل 88 ألف طن من الذرة بحوالي 31.6 مليون دولار و 33 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 24.5 مليون دولار وأيضا إضافات اعلاف بحوالي 3.6 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 26 أكتوبر 2023) 8.4 مليون طن بإجمالي مبلغ 4.1 مليار دولار .

وقال "القصير" إن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والاشتراك بالمبادرة.

وأوضح وزير الزراعة، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.