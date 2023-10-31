وزير الرى يلتقى نظيره العراقي على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ،اليوم الثلاثاء، عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية،على هامش فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه .

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذي يؤكد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات .

وأشار إلى تشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر والعراق ، وهو ما يتطلب التعاون لتحسين عملية إدارة المياه ، مؤكدا أهمية مواصلة تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام ٢٠٢٠، ومواصلة الزيارات الميدانية المتبادلة لتحقيق المزيد من تبادل الخبرات بين الجانبين فى مجال المياه ، والاعتماد على التكنولوجيا فى إدارة المياه ، وتأهيل الترع بإستخدام المواد الصديقة للبيئة .

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب العراقي للانضمام لمبادرة AWARe التي أطلقتها مصر فى مؤتمر المناخ الماضى .

كما دعا الجانب العراقى للاستفادة من إمكانيات "المركز القومى لبحوث المياه" وما يمتلكه من إمكانيات بحثية متميزة ستسهم فى تطوير عملية إدارة المياه بالعراق .

وأشار الوزير العراقى لما تمثله التغيرات المناخية من تحدى كبير لقطاع المياه بالعراق ، مشيرا لرغبة العراق فى التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي على غرار ما تقوم به مصر حاليا، معربا عن إعجابه بمشروع محطة الحمام لمعالجة مياه الصرف الزراعى التى قام بزيارتها بالأمس ، ورغبة بلاده فى تنفيذ محطة مشابهة بالعراق بالتعاون مع مصر .