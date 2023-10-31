موافقة أمنية بحضور 6 آلاف مشجع لقمة الزمالك وبيراميدز

نجح اتحاد الكرة في الحصول على الموافقات الأمنية، لحضور 6 آلاف مشجع لقمة الزمالك وبيراميدز، المقرر لها يوم 8 من شهر نوفمبر القادم، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر 2022 – 2023 .

وتأهل الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على المقاولون العرب في الدور ربع النهائي بسداسية مقابل هدف، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

يونتظر الأهلي، الفائز في المباراة النهائية بعد حجز بطاقة التأهل بالفوز على إنبى، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.