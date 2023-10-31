استشهاد مُسن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "طوباس"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد مُسن 70 عامًا، مُتأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طوباس، شمال الضفة الغربية.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية مستعربون تسللت إلى مدينة طوباس وحاصرت منزلا، قبل أن تتبعها تعزيزات من حاجز تياسير العسكري، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه المواطنين الفلسطينيين، أسفرت عن إصابة سبعة منهم بالرصاص الحي، بينهم اثنان بحالة خطرة، نقلوا إلى المستشفى، وأعلن في وقت لاحق عن استشهاد المُسن صوافطة مُتأثرًا بإصابته.