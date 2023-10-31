أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 300 ألف و810 جنود منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 300 ألف و810 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و211 دبابة و9 آلاف و804 من المركبات المدرعة و7 آلاف و227 من النظم المدفعية و844 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و562 من أنظمة الدفاع الجوي و321 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و590 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1016 من المعدات الخاصة و5 آلاف و440 طائرة مسيرة وإسقاط 1546 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة أن طيران قوات الدفاع الأوكرانية شن 19 غارة على مجموعات تابعة للجيش الروسي والمعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم وضربة أخرى على نظام صاروخي مضاد للطائرات أمس.

وأشارت الهيئة، في بيان صحفي، إلى أن وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 12 طائرة روسية بدون طيار وصاروخين جويين موجهين و6 طائرات بدون طيار للاستطلاع.

وأضاف البيان أن نحو 36 اشتباكًا قتاليًا جرى أمس، وفي الإجمالي شن الجيش الروسي 7 ضربات صاروخية و90 غارة جوية و82 هجومًا بالمدفعية الثقيلة على مواقع القوات الأوكرانية والبلدات المأهولة بالسكان، ولسوء الحظ، نتيجة للهجمات الروسية، قُتل وجُرح مدنيون، كما تم تدمير وإلحاق أضرار بمبان سكنية خاصة وغيرها من مرافق البنية التحتية المدنية.