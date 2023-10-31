بالفيديو.. الشيخ عيسى الخرافين: نشهد تنمية حقيقية وغير مسبوقة في سيناء

قال الشيخ عيسي الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء: "إن القبائل قدمت دعما كبيرا للدولة المصرية لدعم التنمية في سيناء وهو كان دعما لوجيستيا وأمنيا وعمليا وفعليا، مع الحكومة ضد الإرهاب، والحمد لله ربنا نصرنا عليهم نحن والقوات المسلحة، وقضينا عليهم من شهر يناير الماضي".

وأضاف "عيسى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء: "تنمية سيناء تدخل في مجال تنمية غير مسبوقة وحقيقية"، موضحًا أن الذهاب لسيناء كان يستغرق البقاء على المعدية لمدة من ساعتين إلى 3 ساعات، ولكن حاليًا أصبحت المدة 5 دقائق فقط، قائلًا: "القطيعة التي كانت سيناء فيها انتهت والأنفاق وصلت إليها، وعمل جيد جدا من التنمية".

وتابع، أن التنمية في سيناء كانت كبيرة، بأوامر من الرئيس السيسي بإنشاء ترعة السلام وترعة أخرى من جنوب الإسماعيلية واستصلاح 400 ألف فدان لكل منهم، موضحًا أنه تم فتح المجال لأهالي سيناء لمن يريد التقدم لأخذ مشاريع زراعية بمثابة شركات، وبالتالي تم زيادة الرقعة الزراعية والمنتجات الزراعية.