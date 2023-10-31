مباريات اليوم.. مواجهات قوية في كأس خادم الحرمين الشريفين وعودة كأس مصر

تستعرض البوابة سبورت، أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في مختلف المسابقات، يأتي على رأسها عدد من المباريات الهامة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أبرزها مباراة النصر والاتفاق، بالإضافة إلى عودة الدوري التمهيدي لبطلولة كأس مصر.

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين

الفتح X الشباب – الساعة 2:15 ظهرا

التعاون Xالوحدة – الساعة 2:15 ظهرا

النصر X الاتفاق – الساعة 4:45 مساء

الفيحاء X الاتحاد – الساعة 4:45 مساء

الأهلي X أبها – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

هومبورج 08 X جروتر فيورث – الساعة 7 مساء

سانت باولي X شالكه 04 – الساعة 7 مساء

شتوتجارت X يونيون برلين – الساعة 7 مساء

فولفسبورج X لايبزيج – الساعة 7 مساء

أرمينيا بيليفيلد X هامبورج – الساعة 9:45 مساء

بوروسيا مونشنجلادباخ X هايدنهايم – الساعة 9:45 مساء

اونترهاتشينج X فورتونا دوسلدورف – الساعة 9:45 مساء

كايزرسلاوترن X كولن – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

كريمونيزي X تشيتاديللا – الساعة 4 عصرا

ساليرنيتانا X سامبدوريا – الساعة 7 مساء

بولونيا X هيلاس فيرونا – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات كأس مصر

اتحاد الشرطة X ليفيلز – الساعة 2:30 ظهرا

الو ايجبت X إسكو – الساعة 2:30 ظهرا

النصر X اورانج – الساعة 2:30 ظهرا

مصر للتأمين X المعادي واليخت – الساعة 2:30 ظهرا

الطيران X المرج – الساعة 2:30 ظهرا

اللجنة الرياضية للتربية والتعليم X حلوان العام – الساعة 2:30 ظهرا

الانتاج الحربي X شبرا الخيمة البلاستيك – الساعة 2:30 ظهرا

العبور X القناطر الخيرية – الساعة 2:30 ظهرا

بهتيم X هليوبوليس – الساعة 2:30 ظهرا

الترسانة X البطل الاوليمبي – الساعة 2:30 ظهرا

مركز التنمية الشبابية بتلا X الصيد بالدقي – الساعة 2:30 ظهرا

تيم اف سي X حدائق الاهرام – الساعة 2:30 ظهرا

إيسترن كومباني X الإعلاميين – الساعة 2:30 ظهرا

الحمام X السلوم – الساعة 2:30 ظهرا

سبورتنج X المصرى بالسلوم – الساعة 2:30 ظهرا

ألعاب دمنهور‏ X سبورتنج كاسل – الساعة 2:30 ظهرا

مالية كفر الزيات X سمنود – الساعة 2:30 ظهرا

الصيد بالمحلة X مركز شباب بسيون – الساعة 2:30 ظهرا

كفر الشيخ‏ X مركز شباب قلين – الساعة 2:30 ظهرا

بني عبيد‏ X شربين – الساعة 2:30 ظهرا

المنصورة X السنبلاوين – الساعة 2:30 ظهرا

رأس البر X م ش منية سمنود – الساعة 2:30 ظهرا

بلبيس‏ X الشرقية – الساعة 2:30 ظهرا

المريخ X الرباط والأنوار‏ – الساعة 2:30 ظهرا

بورفؤاد X منتخب السويس – الساعة 2:30 ظهرا

الفيوم X توت عنخ امون – الساعة 2:30 ظهرا

الواسطى X بني سويف‏ – الساعة 2:30 ظهرا

أسمنت أسيوط X أبو تيج – الساعة 2:30 ظهرا

م ش مغاغة X شبان مسلمين أسيوط – الساعة 2:30 ظهرا

ديروط X القوصية – الساعة 2:30 ظهرا