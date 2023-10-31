تجديد حبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بشبرا

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح شبرا اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 4 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى بدائرة القسم، كما عثر بحوزتهم على عملات محلية وأجنبية.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط (4 أشخاص)، وبحوزتهم (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

وبمواجهتهم اعترف أحدهم أنه كان فى سبيله لتسليم المبلغ المالى لأحد المتهمين بناءً على أن يتم تسليم المبلغ المالى مرة أخرى بإحدى الدول بعملة ذات الدولة بما يعد اتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.