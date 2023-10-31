الأرصاد: تقلبات جوية هذا الأسبوع.. وأمطار رعدية على بعض المحافظات

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك بعض التقلبات الجوية في الطقس منذ بداية الأسبوع الجاري، لافتة إلى أنها بدأت في الامتداد للمناطق الشمالية للبلاد، نتيجة تأثرنا بمنخفض جوي فى طبقات الجو العليا، إضافة إلى وجود كتل هوائية رطبة على سطح الأرض.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الثلاثاء، أن من أهم تلك التقلبات الجوية زيادة فرص وكميات الأمطار على محافظات شمال البلاد، حيث متوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية “مطروح - العلمين - الإسكندرية”، ومحافظات شمال الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تلك الأمطار تمتد للمحافظات الموجودة بالمناطق الداخلية، وتكوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري أو جنوبه وسيناء والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وحلايب وشلاتين، وبعض المناطق من شمال الصعيد، لافتة إلى أن القاهرة الكبرى تشهد اليوم أمطارا خفيفة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة من اليوم.