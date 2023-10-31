متحدث الزمالك: العديد من الملفات داخل النادي تنتظر الحسم خلال الأيام المقبلة

قال أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، إن مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اليوم الاجتماع الأول له، وجرى تكليفه متحدثا إعلاميا لمجلس إدارة نادي الزمالك، وقرارات مجلس الإدارة أشبه بتنفيذ وعود انتخابية ذكرت في الحملة الانتخابية.

وأضاف "سالم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القرارات تمثلت في إعادة هيكلة إدارات معينة والاهتمام بالألعاب الجماعية ودراسة موقفها، وتشكيل شركة الكرة، وتعيين أحمد سليمان وحسين السيد مشرفين على قطاع كرة القدم بالنادي.

وأوضح أنه جرى تكليف الكابتن هاني برزي لبحث موقف شركة الكرة واحتياجاتها وعرض الأمر على مجلس الإدارة، وفور عرض الأمر ستُتَّخَذ الإجراءات، ولا يوجد رفاهية تأجيل أي شيء، والمجلس مدرك أهمية الموقف ويعمل في الاتجاهات كلها، وهناك العديد من الملفات داخل النادي تنتظر الحسم خلال الأيام المقبلة.

ولفت أنه من مميزات مجلس إدارة الزمالك وجود كفاءات في مجالات معينة، وهناك خطة قوية تتعلق بقناة نادي الزمالك والسوشيال ميديا وكل ما يتعلق بالمنظومة الإعلامية للنادي.