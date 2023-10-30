طوارئ بالإسكندرية استعدادا لسقوط أمطار غدًا

أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع درجة الإستعداد بالشركة اعتبارا من مساء يوم الإثنين، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع غدا سقوط امطار متوسطة علي معظم الاحياء بمحافظة الاسكندرية اعتبارا من فجر غدا الثلاثاء ٣١ اكتوبر.

وأضاف، خلال تصريح صحفي له، أنه تقرر توقف الاجازات وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة وتستمر اعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.

وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.