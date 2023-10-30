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الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل الهلال أمام الحزم في كأس خادم الحرمين

الهلال
الهلال
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أعلن خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل لاعبيه الأساسي لمواجهة الحزم، اليوم الإثنين، في إطار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الملك.

وجاء تشكيل نادي الهلال أمام الحزم كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك – حسان تمبكتي – على آل بليهي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز – مالكوم.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – عبد الله الحمدان – صالح الشهري.

وتأهل فريق الهلال السعودي إلى دور ثمن النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين، عقب فوزه على نظيره الجبلين المنافس فى دورى الدرجة الأولى، بهدف نظيف.

الهلال الحزم كأس خادم الحرمين الشريفين