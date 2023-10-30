تشكيل الهلال أمام الحزم في كأس خادم الحرمين

أعلن خورخي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال، تشكيل لاعبيه الأساسي لمواجهة الحزم، اليوم الإثنين، في إطار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، في تمام الساعة الثامنة مساء، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس الملك.

وجاء تشكيل نادي الهلال أمام الحزم كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: محمد البريك – حسان تمبكتي – على آل بليهي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز – مالكوم.

خط الهجوم: ميشيل ديلجادو – عبد الله الحمدان – صالح الشهري.

وتأهل فريق الهلال السعودي إلى دور ثمن النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين، عقب فوزه على نظيره الجبلين المنافس فى دورى الدرجة الأولى، بهدف نظيف.