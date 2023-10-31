سأنتخب هذا المرشح رئيسا "7"‏

الثلاثاء 31/أكتوبر/2023 - 08:03 م

تباعًا نتناول الملفات طبقًا لأهمية التأثير فى الحالة المصرية، فملف التنمية ‏المحلية هو المهم والذى كان يجب العمل عليه عقب ثورة 30 يونيو، لما يمثله ‏من مجرى عميق للفساد المستشرى والمتجذر والذى تتغذى منه جميع مؤسسات ‏الدولة، فجميع المكونات المتمثلة فى العنصر البشرى والقوانين المعمول بها ‏يمثلون صورة بشعة للفساد الذى يتغلب على أى حلول تقليدية للتعامل معه.‏

والحل يكمن فى الاجتثاث الكلى والتغيير الشامل فى الهيكل الوظيفى واستراتيجية ‏العمل لتلك الوزارة، فعندما نقول إن عامل الخبز وأنبوبة البوتاجاز الذى تم فرضه ‏بالقوة أثناء مظاهرات 25 يناير وكان يعمل بالعقد، تم تثبيته وأصبح مسئولًا كبيرًا عن ‏ملف البناء فهو من يقرر تطبيق القانون على ذلك الملف، فهل هناك تجسيد للفساد ‏أقوى من ذلك؟. وقياسًا على ذلك معظم العناصر ‏البشرية فى كل الملفات لتلك الوزارة لا تمتلك الخبرات العلمية أو العملية لأداء ‏الدور المهنى المنوط بها.‏

فالمقترح الذى نقدمه لعلاج ذلك الملف هو عن طريق "شركة تحيا مصر" التى ‏اقترحنا تواجدها فى أول مقال من هذه السلسلة، لإدارة التغيير فى جميع مؤسسات ‏الجهاز الحكومى ونقله من جهاز خامل مريض بشيخوخة الأداء إلى جهاز يعمل ‏داخل دائرة الرقمنة والحوكمة يقود الوطن بشكل سليم إلى التنمية الشاملة فى ‏جميع المجالات، على تقوم بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بوضع ‏استراتيجية عملية تهدف إلى التخلص السريع من مكونه، وهيكلة جهاز جديد ‏بطريقة عصرية.‏

بحيث يتم عمل ملف كامل عن كل محافظة يشمل جميع المعلومات والبيانات عنها، ‏ومن ثم يتم تحديد السلبيات والإيجابيات المتمثلة فى نوعية وعدد الأيدى العاملة ‏ونوعية الموارد والثروات الطبيعية، ومن خلال ذلك الملف المعد يتم نشر طلب ‏وظيفى لدولاب عمل كامل من أبناء المحافظة مكون من المحافظ والنواب ورؤساء ‏الأحياء والمراكز والوحدات المحلية، طبقًا لشروط تعتمد على خبرات علمية ‏وعملية ويتم الاختيار طبقًا للملف المقدم من المحافظ ودولاب عمله الذى يشمل ‏استراتيجية عمل قائمة على التنمية الشاملة فى جميع المجالات داخل المحافظة، ‏ويتم الاختيار للوظيفة من جانب اللجنة المعدة للاختيار داخل "شركة تحيا مصر ‏والهيئة الهندسية للقوات المسلحة" على أن يكون مدة العقد بين اللجنة والمحافظ ‏ودولاب عمله 6 سنوات قابلة للتجديد، ويتمحور دور اللجنة فى متابعة تطبيق ما ‏جاء فى استراتيجية العمل داخل الملف العملى المقدم من المحافظ ودولابه، ولها ‏الحق طبقًا لشروط التعاقد فى إنهاءه فى حال عدم الالتزام ببنوده القائمة على ‏إنجاز ما جاء فى ذلك الملف.‏

والسؤال المطروح ماذا نفعل فى العاملين الحاليين فى ذلك الجهاز؟ يتم حصر ‏العاملين والإبقاء على العناصر المتميزة فى جميع الوظائف مع الوظائف الإدارية ‏الأخرى على أن يتم إعادة التأهيل والإعداد لهؤلاء لتأدية دورهم داخل منظومة ‏عمل المحافظ الجديد ودولاب عمله، أما الأخرون فيتم توزيعهم على الوزارات ‏الأخرى مع تسوية المعاش لمن تعدى عمر الـ55 عامًا، ولمن يرغب فى التسوية ‏من الأعمار الأخرى مع تعويضهم ماليًا.‏

ذلك هو المقترح الذى تقدمت به منذ سنوات للجهات المسئولة وتقابلت مع بعض ‏المسئولين ووعدونى بتطبيقه كمرحلة أولية داخل المحافظة التى أقطن بها، ‏ومن ثم التعميم فى باقى المحافظات، ولكن ذهب ذلك الوعد ومعه الملف ‏أدراج الرياح وأدراج مكتب المسئول ولم يتم فعل شيء.‏