دعم وحدة الكلي بمستشفى السنبلاوين بـ 17 ماكينة غسيل كلوي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن دعم وحدة الكلي بمستشفى السنبلاوين العام بعدد 17 ماكينة غسيل كلوي.

وقال الدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى أن ذلك يأتي ضمن سلسلة التطوير الشامل لوحدة الكلي بمستشفى السنبلاوين حيث تم مؤخرا افتتاح الوحدة ومحطة معالجة المياه .

واشار إلى أنه سيتم استغلال الماكينات الجديدة في التوسع في تقديم الخدمة لعدد أكبر من المرضي للقضاء علي قوائم الانتظار .

كما أعرب وكيل الوزارة عن عمق تقديره لإدارة الطب العلاجي بقيادة دكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجي والدكتور أحمد البيلي مدير إدارة الكلى ولجمعية الاورمان الخيرية لتبرعها بوحدات الغسيل و لمؤسسات المجتمع المدنى لحرصها الدائم على دعم المنظومة الصحية .

واوضح أن وحدات الكلي بالدقهلية تشهد طفرة علي كافة المستويات فنيا وانشائيا حيث يتبع الان لمديرية الصحة بالدقهلية 30 وحدة غسيل كلوي , وتقدم الخدمة بانتظام لعدد 3000 مريض غسيل كلوي كما تم افتتاح عدد 8 عيادات كشف مبكر عن أمراض الكلي للحد من انتشار الغسيل الكلوي .

IMG-20231030-WA0035

IMG-20231030-WA0032

IMG-20231030-WA0031

IMG-20231030-WA0028

IMG-20231030-WA0034

IMG-20231030-WA0033

IMG-20231030-WA0030