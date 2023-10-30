برلمانية تطالب بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن ما يحدث من انتهاكات من جانب الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني، أمر كارثي، ولايجوز التعامل معه بمكيالين مثلما يتم حاليا من المجتمع الغربي.

وأكدت سليم خلال كلمتها باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ضرورة توثيق تلك الانتهاكات، واقترحت توجيه دعوة لبرلمانات العالم، للاستماع إلي رأيهم فيما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وإبادة.

وشددت عضو مجلس النواب علي ضرورة قيادة الأمر إعلاميا، من خلال التواصل مع الإعلام الخارجى، ومشاركة المنظمات المصرية في ذلك الدور، من أجل تحقيق العدالة في التغطية الإعلامية لما يحدث من انتهاكات ضد الفلسطينيين.

ووجهت سليم، تساؤل عما سيحدث حال منع الاحتلال الإسرائيلي لأعضاء المحكمة الجنائية الدولية من الدخول لاستبيان ما يحدث من انتهاكات.

ومن جانبه رد المحامى الحقوقي أحمد راغب، أن المحمكمة الجنائية الدولية لديها ملف كامل مفتوح أمامها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، وان منع دخول اعضاء المحكمة للوقوف علي تلك الانتهاكات سوف يزيد من مسؤلية الاحتلال عن تلك الجرائم.

وتابع، سلطات الاحتلال الاسرائيلى في خصومة شديدة مع الأمم المتحدة، حيث تنظر الأمم المتحدة له بأنه خارج عن القانون .