مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات إيطالية وأخرى كويتية

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء اليوم طائرة مساعدات إيطالية لأدخالها الي قطاع غزة.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، أن الطائرة تحمل على متنها كمية من المساعدات الإنسانية المتنوعة، حيث كان في استقبالها وفد رفيع المستوي.

أضاف زايد، أن هذه الطائرة هي الثانية التي تصل إلى محافظة شمال سيناء اليوم، حيث سبقها وصول طائرة كويتية تحمل على متنها 40 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية وسيارتي اسعاف مجهزتين.

أشار زايد إلى وصول عدد 57 طائرة مساعدات لصالح غزة جوًا إلى مطار العريش تحمل على متنها 1343 طنًا من المساعدات المتنوعة مقدمة من 19 دولة عربية واجنبية و14 منظمة دولية، حيث جري تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش.