ندوة تعريفية عن برنامج «المرأة تقود في المحافظات» بالعريش

نظمت محافظة شمال سيناء بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ندوة تعريفية عن برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية»، في قاعة المؤتمرات في المدينة الشبابية بالعريش، بحضور احسان الغالي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، نيابة عن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اللواء ايهاب حامد مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالديوان العام وعدد كبيرة من السيدات.

وأشارت مقرر فرع المرأة بشمال سيناء الي اهتمام الدولة بالمرأة المصرية من خلال تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، داعية السيدات للمشاركة في البرامج التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب.

بدورها ثمنت رئيس وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالديوان العام، دور الاكاديمية في دعم وتعزيز وتطوير الثروة البشرية لتأهيلها لقيادة عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في المجتمع نحو مستقبل أفضل من خلال برامجها وتدريباتها المتميزة.

وأضاف حامد مستشار المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، أن البرنامج يهدف إلي تمكين وتأهيل المرأة على المهام القيادية للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية.

واستعرض شروط الالتحاق بالبرنامج وهي أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، مقيمة داخل مصر، حاصلة على مؤهل عالي، وأن يكون السن بين 22 الي 50 سنة، فضلا عن اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المحددة.