زراعة المنيا: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين إنتاجية محصول القمح

عقدت مديرية الزراعة بالمنيا اجتماعاً موسعاً بمقر الإدارة الزراعية بمركز ملوي ضمن أعمال مبادرة "ازرع" لحث المزارعين على زيادة الرقعة المنزرعة من محصول القمح الاستراتيجي الأول والذي توليه الدولة بالغ الاهتمام وما تقدمه من دعم مادي أو فني لصغار المزارعين لزيادة الرقعة الزراعية من المحصول وتحسين الإنتاجية الزراعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والدكتور أحمد طه رئيس الحملة القومية للقمح بالمنيا، وعدد من مسئولي مديرية الزراعة بالمنيا.

أوضح وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، أن الاجتماع يأتي في ضوء توجه الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأعوام القادمة، من خلال مبادرة " ازرع" والتى يتم تنفيذها بشكل تشاركي بين مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والتعاونيات الزراعية حيث تهدف المبادرة إلى دعم صغار المزارعين، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة بالقمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، إلى جانب تبني مفاهيم الزراعة الذكية للوصول لأعلي إنتاجية.