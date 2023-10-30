دوري النيل.. تشكيل هجومي للإسماعيلي أمام الداخلية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه فريق الداخلية، على ملعب السلام، اليوم الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة مباراة الداخلية ضد الإسماعيلي في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين باستاد السلام.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

محمد فوزي، حمدي النقاز، محمد نصر، إياد العسقلاني، عمر الساعي، محمد حسن، محمد عبد السميع، نادر فرج، مروان حمدي، عبد الرحمن مجدي، ياو أنور.

ويحتل الداخلية المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، بعدما حقق فوزا وحيدا والخسارة فى ثلاث مواجهات، وسجل لاعبو الداخلية 3 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

فيما يحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط، جمعها من 4 مباريات، بعدما حقق فوزا وحيدا والخسارة فى ثلاث مواجهات، وسجل لاعبو الدراويش 4 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أهداف.