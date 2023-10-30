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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير المالية الإسرائيلي: لن نحول أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية هذا الشهر لدعمها حماس

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
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كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن أنه أبلغ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم /الاثنين/، بأن وزارته لن تحول أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية هذا الشهر.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست " الإسرائيلية أن سموتريتش، وهو زعيم حزب الصهيونية الدينية، زعم في رسالته لنتنياهو بأنه اتخذ هذا القرار لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية لحركة حماس، ولأنها لم تنأى بنفسها عن "طوفان الأقصى" الذي بدأته حماس في السابع من الشهر الجاري ضد مُستوطنات الغلاف جنوب إسرائيل وقرب قطاع غزة.

وأشار سموتريتش إلى أنه اتخذ هذا القرار أيضا، بسبب مُلاحقة السلطة الفلسطينية لإسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

نتنياهو حماس السلطة الوطنية الفلسطينية