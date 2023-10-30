رئيس جامعة سوهاج يفتتح وحدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس بالمستشفى الجامعي

افتتح اليوم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وحدة لعلاج أعضاء هيئة التدريس، وذلك بهدف توفير الرعاية الصحية لهم ولأسرهم، ومساهمة من الجامعة بصورة فعالة لما يبذلونه من جهد في خدمة العملية التعليمية، وذلك بالدور الثالث بالمبني الإداري بمقر المستشفي الجامعي القديم، وبحضور الدكتور عبدالناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد فتحي مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور شرف الدين شاذلي مدير الوحدة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد النعماني، سعي إدارة الجامعة للارتقاء بالمنظومة الطبية وتطويرها بشكل مستمر، وتوفير الخدمات الطبية وتقديم كافة التيسيرات العلاجية لمنسوبي الجامعة، كجزء أصيل من رسالة الجامعة تجاه العاملين بها، إلى جانب تفعيل الدور الخدمي والاجتماعي لها، حيث تم إنشاء وتجهيز الوحدة لاستقبال حالات الطوارئ لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأسرهم، علي مدار ٢٤ ساعة.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي أن الوحدة تشمل الجانب الإداري وجناح خاص لتقديم الخدمات العلاجية لأعضاء هيئة التدريس، وتضم ١٠ غرف إقامة مجهزة درجه أولي، و قاعات انتظار للمرافقين، كما أن موقع الوحدة داخل المستشفي متصل بعنايات القلب والصدرية والعصبية والتخدير، ومتصلة ايضاً بغرف العمليات داخل المستشفي.

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي أن الطاقم الطبي للوحدة يتكون من عضو هيئة تدريس في كل تخصص ومدرس مساعد وطبيب مقيم إلي جانب هيئة التمريض، مشيرًا الي ان القسم الإداري داخل الوحدة يشتمل علي القيام بالإجراءات الخاصة بالبطاقات العلاجية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس للأمراض المزمنة والحادة، وتسهيل صرف العلاج والأدوية لهم، وذلك طبقاً للائحة صندوق وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس.

وجدير بالذكر انه في حالة وجود استفسارات يرجي التواصل مع عميد الكلية ومدير عام المستشفيات الجامعية.