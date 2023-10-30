وزير التنمية المحلية يوجه برفع درجة جاهزية المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين بسرعة الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وذلك في ضوء رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمحافظات استعداداً لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة سقوط الأمطار والسيول خاصة بالمحافظات الساحلية والأكثر عرضة لمخاطر السيول في ظل تقارير هيئة الارصاد الجوية.

وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بتوجيه القيادات المحلية في نطاق محافظاتهم بضرورة القيام بمتابعة جميع أعمال الصيانة وتطهير مخرات السيول وتنفيذ سيناريوهات إدارة أزمة مبكرة لمتابعة الاستعدادات في حالة سقوط الأمطار أو حدوث سيول واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير الاحتياجات اللازمة والتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعدات المعنية والتأكد من جاهزيتها ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوي للتعامل مع أي أمطار غير متوقعة.

وشدد اللواء هشام آمنة على المحافظات بالعمل على قدم وساق نحو الانتهاء من تنفيذ اجراءات وخطوات فعالة لتطوير إدارة الأزمات والطوارئ وجاهزية كافة الأجهزة والمعدات الخاصة بالأزمات والانتهاء من إنشاء مركز السيطرة الاقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مستوى جميع المحافظات، والوقوف على مدى جاهزية مراكز الشبكة الوطنية التي تم الانتهاء منها ببعض المحافظات وقدرتها على إدارة أي أحداث أو أزمات بشكل يعكس قدرة الدولة ، إضافة الى تنفيذ محاكاة تدريبية بكافة المحافظات بالتنسيق بين كافة الجهات للتغلب على المعوقات والتأكد من الاستعداد لمواجهة أي سيول أو أمطار واتخاذ الاستعدادات اللازمة،ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمحافظين لسرعة نهو مراكز السيطرة بالمحافظات تمهيدًا لافتتاحها خلال الأسابيع القادمة.

وأكد وزير التنمية المحلية، التنسيق المستمر بين غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرفة عمليات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات للتعامل الفوري مع مثل هذه الأحداث ، مع استمرار التنسيق والتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة علي حالة الطقس ومعرفة التنبؤات بسقوط الأمطار علي مستوى الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية ،موضحاً أن أنه تم التأكيد على ضرورة تحديث البيانات والمعلومات بغرف عمليات المحافظات وإعداد خطة محكمة للتعامل وقت الأمطار وتوفير كافة المعلومات وبيانات المعدات والآلات الخاصة بمواجهة موسم الأمطار والتعامل معها ومراجعة مدى الكفاءة الفنية له.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة الكهرباء للمرور على الأعمدة وخطوط الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال و المرور على أعمدة الإنارة فى الشوارع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكيد من جاهزية الأعمدة وخطوط الكهرباء لعدم التعرض لماس كهربائى وقت الأمطار وسرعة عمل إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم الموافقة على تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للمرور على محطات الصرف والمعالجة والوقوف على أى معوقات وسرعة تلافيها ، مضيفاً أنه تم تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات ووزارة الموارد المائية والرى للمرور على مخرات السيول والوقوف على المعوقات لتلافيها ، مشيراً الى أنه تم التأكيد أيضاً على ضرورة إعداد خطة من شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتطهير البلاعات والشنايش الموجودة على مستوى المحافظات وكذا محطات الصرف والتأكيد على توافر المولد الاحتياطى (الديزل) وكفاءته وقدرته على استيعاب وتشغيل المحطة حال انقطاع التيار الكهربائى.

وشدد وزير التنمية المدنية علي سرعة الانتهاء من عمل الصيانة اللازمة لكافة سيارات وكسح المياه بالوحدات المحلية وترميم الطرق ورد الشىء لأصله، بالإضافة إلي مراجعة أعمدة الإعلانات بالشوارع، حرصا على عدم وقوعها حفاظا على سلامة المواطنين، وتشكيل غرف عمليات بكل مركز ومدينة وحي وربطهم بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظات.

كما وجه وزير التنمية المحلية، قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بالقيام بزيارات للمحافظات لمراجعة كافة استعداداتها والإجراءات التي قامت باتخاذها لمواجهة سقوط الأمطار أو حدوث سيول، والتأكد من إعداد دليل إتصال فى كل محافظة بكل الجهات وفرق العمل ،ولتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالأمطار وسرعة الاستجابة لها واحتواء أي أحداث والتعامل معها بأسلوب ممنهج وسريع، فضلاً عن إعداد خريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر لها، والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الاجراءات المتخذة من قبل كافة الأجهزة.