أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن عشرات العائلات الأوكرانية لجأت للبعثة الروسية لدى الأمم المتحدة خلال الأشهر الستة الماضية طالبة المساعدة على استعادة أطفالها الذين أخذهم الغرب، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال مدير إدارة التعاون الإنساني وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الروسية جريجوري لوكيانتسيف: "منذ أبريل 2023، تواصلت العشرات من الأمهات والأسر الأوكرانية بالبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لطلب المساعدة على إعادة أطفالها من الدول الغربية. وتستمر الرسائل في الوصول، ونحن نحاول فهم كل حالة".

وبحسب لوكيانتسيف، فإن من طلبوا المساعدة زعموا أن الجانب الأوكراني لمح لهم بوجود مشاكل ذات “بعد سياسي”.

وسبق أن أكدت سفارة روسيا لدى واشنطن، أن الجانب الروسي يرفض المعلومات المضللة التي تنشرها الولايات المتحدة حول موضوع الأطفال في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الخاصة.

وشددت السفارة على أن روسيا "تؤكد بأفعالها التزامها بحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح. وهي تواصل بذل الجهود لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين خلال فترة العملية العسكرية الخاصة.

وأكد بيان للسفارة على أن وحشية نظام كييف تخطت كل الحدود. على سبيل المثال، في إحدى المدارس في مدينة ليسيتشانسك التابعة لجمهورية لوغانسك، أقام النازيون الجدد الأوكرانيون "غرفة تعذيب" حقيقية للأطفال. وهناك تم تصوير وقائع تعذيب الأطفال.