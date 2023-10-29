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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أستاذ علوم سياسية: الردع الإسرائيلي سقط في عملية "طوفان الأقصى"

الدكتور حسن سلامة،
الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
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قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الردع الإسرائيلي سقط في السابع من أكتوبر على يد المقاومة الفلسطينية في عملية "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أن الإعلام الغربي ينشر الرواية الإسرائيلية وهذا يعكس الانحياز الشديد لإسرائيل في الغرب.

وأضاف "سلامة"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن إسرائيل لا تستهدف تدمير حماس أو البنية الأساسية لحماس ولكن الهدف الحقيقي تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة إلى دول الجوار لاستكمال المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، لأن المستوطنين لن يعودوا إلى أماكنهم مرة أخرى، طالما تواجد الخطر في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الكيان الصهيوني الذي زرع في منطقة الشرق الأوسط لا يقتصر على 10 ملايين إسرائيلي المتواجدين داخل إسرائيل، ولكن لهم امتدادات في مناطق تأثير القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

الكيان الصهيوني الردع الإسرائيلي إسرائيل القضية الفلسطينية