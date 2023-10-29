النمسا: تأهب واستنفار أمني لمنع تكرار أعمال الشعب في عيد " الهالوين"

رفعت قوات الأمن النمساوية حالة الاستنفار والتأهب القصوى قبل الاحتفال بعيد "الهالوين" بعد غد الثلاثاء، والذي كان قد شهد أعمال شغب عنيفة في العام الماضي.

وقال بيان للشرطة النمساوية اليوم الأحد، إن الشرطة لن تسمح بتكرار أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها مدينة لينز في عيد الهالوين في العام الماضي.

من جانبه، قال قائد شرطة مدينة "لينز"، كارل بوغوتر، في تصريحات اليوم، إنه جاري مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، ولا توجد حاليا أي معلومات جديدة كما لا توجد مؤشرات على الإعداد لأعمال شغب، مشيرا إلى وجود قوات كافية لتأمين هذه الاحتفالات.

يشار إلى أن حوالي 200 شاب معظمهم من أصول مهاجرة قاموا بأعمال شغب في وسط لينز في العام الماضي، حيث ألقوا المفرقعات والحجارة والزجاجات، وأعد مثيرو الشغب لهذه الأعمال باستخدام تطبيق "تيك توك".

ومن المعروف أنه تم الإبلاغ عن حوالي 130 شخصًا وتم محاكمة خمسة منهم بسبب ارتكابهم أعمال عنف خطيرة ومحاولة إلحاق أذى جسدي خطير وتم الحكم على قائد المجموعة، وهو سوري يبلغ من العمر 22 عامًا، بالسجن لمدة عام ونصف.