البلشي يدعو الصحفيين للوقوف دقيقة حداد على شهداء فلسطين

طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين، خلال كلمته ب حفل تأبين وتكريم للشهداء الصحفيين والشعب الفلسطيني، الحاضرين بالوقوف دقيقة حداد؛ وذلك فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

وقال نقيب الصحفيين، ان عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا نتيجة جرائم دولة الاحتلال الصهيوني وصل إلى ٤٥ شهيدًا.

وتحيى نقابة الصحفيين المصريين بطولة الزملاء فى فلسطين، الذين يصرون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهنى والوطنى فى نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيونى، وفى ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية فى واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين.