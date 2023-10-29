تشكيل سيراميكا كيلوبترا لمواجهة الطلائع بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري. على استاد جهاز الرياضة العسكري، في السابعة مساء اليوم.

وجاء تشكيل فريق سيراميكا كليوباترا لمباراة فريق طلائع الجيش على النحو الآتي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري- احمد رمضان بيكهام- رجب نبيل- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم- أحمد القندوسي- محمد عادل- صديق أوجولا- محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.



بينما يجلس على مقاعد بدلاء فريق سراميكا كليوباترا كلا من:

علي الجابري- چاستيس ارثر- محمد كناريا- محمد توني- محمد عنتر- عبد الرحمن البانوبي- عبد الرحمن بودي- مروان عثمان- أحمد ياسر ريان.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز 12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط من 3 مباريات بعد أن تم تأجيل مباراته أمام الأهلي في الجولة الرابة لارتباط المارد الأحمر بخوض المنافسات الإفريقية.