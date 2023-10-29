كنيسة مارجرجس تنظم نهضة روحية بداية الشهر المقبل

تنظم كنيسة الشهيد مارجرجس التابعة لإيبارشية المنيا تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها ورئيس دير الام سارة للراهبات بالمنيا نهضة روحية في ذكري استشهاد القديس مارجرجس تبدأ النهضة يوم الاربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، وتستمر حتي يوم الجمعة الموافق 17 نوفمبر 2023.

تقام القداسات الالهية يوميا من الساعة السادسة الي الساعة الثامنة صباحا ، وتبدأ النهضة في يومها الاول بحضور القس بطرس سامي كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بطوة

اليوم الثاني :القس لوكاس يعقوب كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بنزلة الفلاحين

اليوم الثالث : القس منسي القمص منسي كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بعزبة هندي

وتستقبل في يومها الرابع أسقفها المحبوب نيافة الحبر الجليل الانبا مكاريوس و ذلك في أطار الزيارات التفقيدية الانبا مكاريوس و حرصه الشديد علي افتقاد كل كنيسة من كنائس الايبارشية في الاحتفالات و النهضات المقامة في أعياد ذكري رحيل و استشهاد قديسيها

اليوم الخامس : القس يسطس عدلي كاهن كنيسة الامير تادرس بالمنيا

اليوم السادس :القس متياس جابر كاهن كنيسة الشهيد أبانوب ببني محمد سلطان

اليوم السابع : القمص بولس القمص عبد المسيح كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بصفط اللبن

اليوم الثامن :القمص أنسطاسي حليم كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالمنيا

اليوم التاسع:القس بيجيمي نسيم كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بالمنيا

اليوم العاشر :القس أنطونيوس وليم كاهن كنيسة الانبا موسي بالمنيا

اليوم الحادي عشر : القس أنجيلوس نعيم كاهن كنيسة القديسة دميانة بصادق قليني

اليوم الثاني عشر:القس تادرس سمير كاهن كنيسة السيدة العذراء مريم بكدوان

اليوم الثالث عشر:القمص موسي أنيس كاهن كنيسة مارمرقس ببني صامت

اليوم الرابع عشر :القس بيشوي نادي كاهن كنيسة الانبا بيشوي والانبا بولا الطموهي بشاهين الجديدة

اليوم الخامس عشر:القمص تيموثاوس بديع كاهن كنيسة الامير تادرس الشطبي بالمنيا

اليوم السادس عشر: القس مينا كمال كاهن كنيسة الشهيد ابو سيفين بعزبة الجارحي

وتختم النهضة يوم الجمعة الموافق17 نوفمبر2023 بأحتفال خدام و خادمات الكنيسة.