الدورى الإنجليزى.. إيفرتون يهزم وست هام فى عقر داره

حقق فريق إيفرتون فوز مهم على نظيره وست هام، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "استاد لندن الأوليمبى"، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.

وجاء هدف اللقاء لصالح إيفرتون عن طريق اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين فى الدقيقة الـ 51 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق إيفرتون رصيده إلى النقطة 10 فى المركز الـ 16، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 14 فى المركز التاسع.