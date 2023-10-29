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الإثنين 30 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. إيفرتون يهزم وست هام فى عقر داره

ايفرتون و وست هام
ايفرتون و وست هام
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حقق فريق إيفرتون فوز مهم على نظيره وست هام، بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "استاد لندن الأوليمبى"، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم.
وجاء هدف اللقاء لصالح إيفرتون عن طريق اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين فى الدقيقة الـ 51 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز رفع فريق إيفرتون رصيده إلى النقطة 10 فى المركز الـ 16، بينما تجمد رصيد وست هام عند النقطة 14 فى المركز التاسع.

الدوري الإنجليزي وست هام إيفرتون