الذهب يرتفع 10 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم الأحد

ارتفع سعر الذهب في مصر بمقدار 10 جنيهات بنهاية معاملات اليوم الأحد، في محلات الصاغة وعلي مستوي كل أنواع الأعيرة الذهبية.

سجل سعر عيار 21 حوالي 2560 جنيه للبيع و2580 جنيه للشراء، بينما سجل عيار 18 حوالي 2194 جنيه للبيع و2211 جنيه للشراء.

وسجل سعر عيار 24 حوالي 2926 جنيه للبيع و2949 جنيه للشراء، كما بلغ عيار 14 نخو 1707 جنيه للبيع و1720 جنيه للشراء.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 20.48 ألف جنيه للبيع و20.64 ألف جنيه للشراء، وأوقية الذهب 90.9 ألف جنيه للبيع و91.701 ألف جنيه للشراء.

فى حين وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.925 مليون جنيه للبيع و2.98 مليون جنيه للشراء.