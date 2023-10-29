وزير الخارجية اللبناني يطلب الضغط على إسرائيل لوقف استفزازاتها وتهديداتها المستمرة للبنان

أكد وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف استفزازاتها وتهديداتها المستمرة للبنان، مستشهدا بتصريحات لمسئولين عسكريين وحكوميين اسرائيليين هددوا فيها بتدمير لبنان وإعادته للعصر الحجري.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه بوحبيب اليوم الأحد من وزيرة خارجية مملكة هولندا هانكي بروينز، حيث تشاورا خلاله في آخر التطورات في الجنوب اللبناني، والتصعيد الاسرائيلي الكلامي والعسكري.

وشدد بوحبيب على أن الاستفزازات والتهديدات الإسرائيلية قد تؤجج الصراع وتزيد مخاطر تحوله إلى مواجهة إقليمية تهدد السلم والأمن في جنوب لبنان والمنطقة بأجمعها، وذلك بعكس التصريحات الصادرة عن المسئولين اللبنانيين التي تشدد على عدم رغبة لبنان بالحرب أو السعي إليها.

ونقل الوزير بوحبيب إلى نظيرته الهولندية قلقه الشديد من التصعيد الأخير في غزة وضرورة وقف الحرب، واحترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني.

واتفق الوزيران على أن السلام والاستقرار في المنطقة ككل يبدأ من تنفيذ حل الدولتين بإقامة دولة فلسطينية تمنح الشعب الفلسطيني السيادة وتحفظ كرامته.