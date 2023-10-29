اعتقال زعيم حزب المعارضة الرئيسي في بنجلاديش

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 01:00 م

اعتقلت السلطات في دكا، رئيس حزب بنجلاديش الوطني المعارض، بعد يوم من احتجاج كبير ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

وقال الحزب الوطني المعارض في بيان بحسب ما ذكرته وكالة أنباء /يو إن بي/ البنغالية، اليوم /الأحد/ - "لقد اعتقل ضباط وكالة إنفاذ القانون رئيس الحزب فخر الإسلام المجير".

وزعم الحزب أن حكومة بنجلاديش فعلت ذلك لتخويف الناس، وحذر من أن الحكومة لن تكون قادرة بعد الآن على الاحتفاظ بالسلطة باللجوء إلى القمع والقتل والاعتقال لقادة وعمال الحزب الوطني البنغالي وهم متحدون تحت قيادة القائم بأعمال رئيسهم طارق رحمن.

وأعرب مسؤول بالحزب عن قلقه العميق إزاء اعتقال فخر الإسلام المجير البالغ من العمر 75 عاما لأنه في حالة صحية متردية.

