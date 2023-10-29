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الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

«aiBANK» يحصد جائزة «الأسرع تطورا ونمو» من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

جانب من حفل تسليم
جانب من حفل تسليم الجوائز
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حصد بنك الاستثمار العربي “aiBANK” جائزة البنك الأسرع تطوراً ونمواً بالمنطقة العربية من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

تسلم الجائزة تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـaiBANK ضمن فعاليات تكريم الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب للتميز والانجاز المصرفي لعام 2023.

يأتي التكريم تقديرا لما حققه البنك من إنجازات خلال الفترة السابقة، وتقديم كل ما هو جديد من خدمات مصرفية تناسب مختلف شرائح المجتمع وفقاً لمتطلبات العملاء”، وفى هذا السياق قال تامر سيف الدين “ركز البنك بشكل كبير على إنشاء حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور مع الحرص على أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن”.

تأتي الجائزة تتويجاً للتطورات التي شهدها البنك مؤخرا، إذ حقق البنك نقلة نوعية بمنتجاته وخدماته وفروعه لتتواكب مع أحدث وسائل التكنولوجيا والتي انعكست على نتائج البنك في الفترة الأخيرة حيث ارتفع صافي أرباح aiBANK إلى 450.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2023، محققاً نسبة نمو 56%.

وارتفعت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنحو 12% لتسجل 23.4 مليار جنيه مصري نتيجة ارتفاع كل من محفظة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمؤسسات بنسبة 12% خلال نفس الفترة لتسجل 17.3 مليار جنيه.

ارتفعت محفظة تمويل الأفـراد بنحو 14% لتسجل 6.1 مليار جنيه مع استمرار البنك في الحفاظ على نسبة مرتفعة لمعدل كفاية رأس المال والذي بلغ 15.29%، وهو ما يدعم استراتيجية النمو التي يستهدفها البنك بالرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها الساحتان المحلية والعالمية.

وفي اطار التمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  27.3%، منها نسبة 18.2% موجهة للمشروعات الصغيرة وذلك بنهاية سبتمبر 2023.

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