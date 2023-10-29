الانتهاء من حصاد نحو 300 ألف فدان أرز بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم على أهمية محصول الأرز والذي يُعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته، كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

وتابع محافظ الشرقية مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة سير انتظام اعمال حصاد محصول الأرز لهذا الموسم والتي بلغت 292154 فدان حتي الان مؤكدا على ضرورة التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن مساحة الارز المزروعة هذا العام بلغت 298 ألف و 622 فدان أصناف (سخا 101 ، سخا 104 ، سخا 107 ، سخا 108 ، جيزة 177 ، جيزة 178 ،جيزة 179 ، سوبر 300 ، ، هجين مصر1 ) .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه جاري تكثيف الأنشطة التوعوية ما بين ندوات وحملات ارشادية للمزارعين لتوعيتهم بأهمية الإستغلال الأمثل للمخلفات الزراعية والجدوى الإقتصادية من استثمارها من خلال تدويرها لعلف غير تقليدي وأسمدة طبيعية كومبوست وكذلك كبسها وبيعها والاستفادة الاقتصادية منها وذلك بالجمعيات الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة.