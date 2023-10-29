التصريح بدفن شاب لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في الشرقية

قررت نيابة منيا القمح صباح اليوم، التصريح بدفن جثة شاب، لقى مصرعه متأثرا بإصابته؛ إثر تعرضه لـ صعق كهرباء أودى بحياته داخل قرية التلين التابعة لدائرة ونطاق مركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا من مامور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عبد الرحمن ع ع" 15 عامًا مقيم في قرية التلين التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة منيا القمح مصابا بتوقف عضلة القلب وتوفي متأثرا بإصابته.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل الجثه إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى منيا القمح المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق التي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه لدفنه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.