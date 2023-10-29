بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة، على طريق أبوسمبل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من الكيلو 24 بطريق أبوسمبل، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 9 مصابين إلى مستشفى أبوسمبل الدولى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم: "عيد كمين مسعود، 34 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، محمد إبراهيم محمد، 43 سنة، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، وليد محمد أحمد، 36 سنة، مصاب بكدمات بالظهر، على محمد أحمد، 27 سنة، مصاب خلع بالكتف الأيمن، إسلام على عبيد، 28 سنة، مصاب اشتباه كسر بالكتف الأيسر، عمرو مصطفى عمرو، 25 سنة، مصاب اشتباه كسر بالضلوع، عصام هلال أحمد، 26 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، محمود السيد عيد، 35 سنة، مصاب اشتباه خلع بالكتف الأيسر، إبراهيم رضا مصطفى 23 سنة، مصاب بكدمة بالرأس وسحجات بالجسم.