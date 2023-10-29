اتحاد الكرة يقترب من الإعلان عن تشكيل "لجنة التظلمات"

يواصل مجلس إدارة اتحاد الكرة تحركاته لإعادة تشكيل لجنة التظلمات “الاستئناف”، وذلك بعدما توقفت اللجنة عن العمل مؤخرا بوفاة رئيسها السابق المستشار عادل الشوربجي.

اتحاد الكرة خاطب وزارة العدل في الأيام الأخيرة لاستطلاع رأيها بشأن إمكانية انتداب بعض المستشارين العاملين حاليا في السلك القضائي لتولي رئاسة وعضوية لجنة التظلمات التابعة لاتحاد الكرة.

ويترقب مجلس إدارة اتحاد الكرة رد وزارة العدل بشأن هذه الجزئية، والتي سيتحدد في ضوئها هوية الرئيس الجديد للجنة التظلمات وباقي أعضاء اللجنة.

وفي حال تحفظت وزارة العدل على انتداب أي من المستشارين العاملين حاليا بالسلك القضائي للتواجد ضمن تشكيل لجنة التظلمات، يعتزم مجلس إدارة اتحاد الكرة إعادة تشكيل اللجنة من خلال اختيار عدد من القضاة السابقين لشغل مقاعد عضوية اللجنة، وذلك على غرار ما حدث عند تشكيل لجنة الانضباط والتي يترأسها حاليا المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل السابق.

ويسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة للانتهاء من إعادة تشكيل لجنة التظلمات خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرض التشكيل الجديد للجنة على أندية الجمعية العمومية، خلال اجتماعهم المقبل والمنتظر انعقاده في يناير المقبل.

كذلك يُنتظر أن يعرض اتحاد الكرة على أندية الجمعية العمومية تشكيل لجنة الانضباط والتي تم تعيينها قبل أشهر.

ووفقا للائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة تكون مدة عمل كل لجنة من لجنتي الانضباط والتظلمات 4 سنوات.