رئيس تحرير «البوابة نيوز»: القيادة السياسية على تواصل دائم بمختلف قادة العالم لوقف العدوان الغاشم على غزة

أشادت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير «البوابة نيوز»، ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة «القاهرة الإخبارية»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في القضية الفلسطينية، والتحركات التي تسلكها القيادة السياسية في جميع الاتجاهات والتواصل الدائم بمختلف قادة العالم لوقف العدوان الغاشم، والدعم والمساندة والظهير الشعبي للقيادة السياسية من أجل الحفاظ على السيادة المصرية ودعم القضية الفلسطيني.



وأضافت «عبد الرحيم»، خلال الندوة التي نظمها حزب حماة الوطن بالمنيا حول دور الإعلام في مناقشة القضية الفلسطينية والدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية وكيفية مواجهة الإعلام المضلل ودعم الإعلام المصري والعربي في مواجهة حرب الإشاعات والإعلام الغربي، أن مصر تشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بين الجانبين في أسرع وقف والسماح بإدخال المساعدات بشكل مستمر، وأن هذا الموقف يجب أن تتبناه دول العالم.



وشددت «عبد الرحيم»، على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار على المدنيين الأبرياء العزل الذين لا ذنب لهم.

وكانت أمانة الإعلام لحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، برئاسة عبد الرحمن ناصر، أمين الإعلام، نظمت أمس السبت، ندوة بعنوان دور الإعلام في مناقشة القضية الفلسطينية والتى حاضرت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير «البوابة نيوز»، ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الإخبارية، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي.

جاء ذلك بحضور: اللواء هشام بشر، أمين المحافظة والدكتور أحمد فاروق الجهمي، مساعد أمين المحافظة، وأحمد صلاح العمدة، رئيس قطاع جنوب، وأمناء أمانات المرأة والتواصل الجماهيري والعلاقات العامة والعضوية والتضامن الاجتماعي ورئيس لجنة البحوث الزراعية، وعدد من القيادات بهيئة مكتب المحافظة وأمين أمانة المنيا الجديدة، وشارك فى التنظيم خاطر الشاعر، مساعد أمين التنظيم، وأمانة التدريب والتثقيف.