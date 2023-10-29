داليا عبد الرحيم: مصر لم تتخل عن أي معركة عسكرية أو دبلوماسية في سبيل تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير «البوابة نيوز»، ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الإخبارية، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي، إن القضية الفلسطينية لم تكن فى يوم ما منفصلة عن الشأن المصرى، بل كانت ولاتزال وستظل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي، دفعت من أجله ثمنًا باهظًا من الشهداء والمصابين خلال مسيرة تاريخية طويلة لم تتخل فيها مصر عن أي معركة عسكرية أو دبلوماسية فى سبيل تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تُعد على رأس أولويات القيادة السياسية، فالقيادة السياسية لم تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأضافت «عبد الرحيم»، خلال الندوة التي نظمها حزب حماة الوطن بالمنيا حول دور الإعلام في مناقشة القضية الفلسطينية والدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية وكيفية مواجهة الإعلام المضلل ودعم الإعلام المصري والعربي في مواجهة حرب الإشاعات والإعلام الغربي، أن مصر لم تتخل عن القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة مع إسرائيل، مضيفةً أن مصر حذرت في ديسمبر الماضي من تدهور الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة العنف الإسرائيلي، وأن مصر ترى أن القضية الفلسطينية يجب أن تُحل وفقا للشرعية الدولية.

وكانت أمانة الإعلام لحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، برئاسة عبد الرحمن ناصر، أمين الإعلام، نظمت أمس السبت، ندوة بعنوان دور الإعلام في مناقشة القضية الفلسطينية والتى حاضرت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير «البوابة نيوز»، ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الإخبارية، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي.

جاء ذلك بحضور: اللواء هشام بشر، أمين المحافظة والدكتور أحمد فاروق الجهمي، مساعد أمين المحافظة، وأحمد صلاح العمدة، رئيس قطاع جنوب، وأمناء أمانات المرأة والتواصل الجماهيري والعلاقات العامة والعضوية والتضامن الاجتماعي ورئيس لجنة البحوث الزراعية، وعدد من القيادات بهيئة مكتب المحافظة وأمين أمانة المنيا الجديدة، وشارك فى التنظيم خاطر الشاعر، مساعد أمين التنظيم، وأمانة التدريب والتثقيف.