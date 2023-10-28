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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دمج الاتجاهين بطريق قنا سفاجا بالكيلو 85 بسبب السيول

سيول سفاجا
سيول سفاجا
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تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، حالة المدينة بعد سقوط سيول وأمطار غزيرة بمنطقة الكيلو 85 بطريق قنا- سفاجا وتسبب تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار وصلت لحد السيول، مما تسبب في نحر على جانبي الطريق، وأعلنت الوحدات المحلية رفع حالة الطوارئ.

وأوضح رئيس المدينة، إن هناك عدة قطاعات في الطريق القادم من محافظة قنا نتيجة تزول السيول بالكيلو 60 في الجبل، وأكد أنه على الفور بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري تم تغيير مسار الطريق القادم من قنا وتحويله إلى الطريق المتجه إلي سفاجا وبذلك أصبح الطريق مزدوجا في منطقة 85 حتى لا يتم إيقاف حركة المرور.

وأضاف ، أن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا انتقلت برفقة معدات هيئة الطرق والكباري لمعالجة النحر وإزالة الاطمائات عن الطريق وإعادة فتحته تهيئته للمرور.
وتهيب الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بضرورة توخي الحذر من قبل قائدي المركبات والمسافرين على الطرق القادمة من محافظات الصعيد أثناء القيادة، وذلك لأن الطرق جميعها مطلة على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية اليها.

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الأمطار ادارة الازمات اللواء ياسر شعبان حالة الطوارئ سفاجا
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