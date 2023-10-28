برلماني: مشروع القرار العربي بالأمم المتحدة بشأن غزة معركة دبلوماسية انتصر فيها العرب

اعتبر النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ، تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار العربي لوقف إطلاق النار في غزة، وإقرار هدنة إنسانية. انتصار دبلوماسي عربي على الغرب والولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل.



وقال أبو عايشه في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن تصويت 120 دولة لصالح مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يدعو الى الوقف الفوري للعنف في غزة، وهدنة انسانية واعتماد الجمعية العامة له انتصار للتحرك الدولي العربي، لوقف حرب الإبادة التي تنفذها اسرائيل في الاراضي المحتلة. مشددا: أن مشروع القرار العربي معركة دبوماسية كبيرة انتصرت فيها الدول العربية بمشاركة مصر، لوقف العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة.

وأشاد عبده ابو عايشه، بترحيب مصر بالقرار. قائلا: انه يتماشي مع جهودها الهائلة لوقف الحرب وتفعيل هدنة إنسانية.

وانتقد استمرار الصمت الغربي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص، على المذبحة في غزة التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي، وقيام سلطات الاحتلال بقطع الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة بشكل كامل، واجتياح القطاع عدة مرات ما تسبب في مقتل أكثر من 7700 مدني في فلسطين واصابة قرابة 20 الف فلسطيني ونزوح 1.5 فلسطيني من منازلهم.



واختتم ابو عايشه ،أن ما يحدث في غزة من جانب قوات الاحتلال تفعيل لسياسة الأرض المحروقة، وهذا لن يمر وستكتوي به إسرائيل، ولابد للجميع أن يمتثل تماما لرؤية مصر وقيادتها السياسية. فالحرب في غزة قد تخرج عن السيطرة فعلا، وتتسع لحرب شاملة وساعتها لن يفيد الندم.