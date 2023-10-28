رئيس كازاخستان يعلن الحداد الوطني غدا على ضحايا حادث انفجار منجم وسط البلاد

أعلنت كازاخستان يوم غد الأحد يوم حداد وطني على ضحايا حادث انفجار منجم "كوستينكو" في منطقة كاراجاندا وسط البلاد، والذي أسفر عن مقتل 33 شخصا.



وذكرت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية أن الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أعلن الحداد الوطني خلال لقائه بأفراد عائلات وأقارب عمال المناجم الذين لقوا حتفهم نتيجة الحادث، مشددا على أنه سيتم تحديد ملابسات الحادث وتقديم المساعدة اللازمة لإنقاذ عمال المنجم وأسر المصابين والقتلى.



وفي سياق متصل، أعرب رؤساء فرنسا إيمانويل ماكرون وروسيا فلاديمير بوتين وبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو عن تعازيهم لكازاخستان في ضحايا الحادث، فيما بعث رئيس قيرغيزستان صدر جباروف برقية تعزية إلى نظيره الكازاخستاني، وقدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها إلى مواطني كازاخستان.

وبحسب التقارير، فقد تم العثور على 33 جثة لعمال منجم لقوا مصرعهم إثر إنفجار شديد، فيما لايزال 13 شخصًا في عداد المفقودين، بينما تم إنقاذ 6 أشخاص.