تجديد حبس مسجلين خطر عثر بحوزتهما على مخدرات في السلام

قرر قاضي المعارضات، اليوم السبت، تجديد حبس مسجلين خطر 15يوما، لاتهامهم بترويج المخدارت، في منطقة السلام، وارسلت النيابة المضبوطات إلي المعمل الكيميائي والتحفظ على المضبوطات.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة السلام ثان، تمكنت من ضبط ( شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية) حال استقلالهما سيارة "مستـأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تحركاتهما، تم إتخاذ الإجراءات القانوني.