"مش هنغرق في شبر ميه".. تطهير مخرات السيول وتسليك بالوعات الأمطار.. محافظات الجمهورية «جاهزة» لاستقبال موسم الشتاء

تبذل محافظات الجمهورية بلا استثناء، قصارى جهدها وتعمل وفقا لمحاور منظمة استعدادا لمواجهة السيول وموسم الأمطار، فضلاً عن انتهاء المحافظات من أعمال تطهير الغالبية العظمى من شنايش الأمطار، ومخرات السيول والتأكد من جاهزيتها استعداداً لاستقبال موسم الشتاء، وذلك فضلاً عن تنفيذ محاكاة على الطبيعة لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى مخرات السيول وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق أو أعمال ردم.

ففي محافظة القاهرة، قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى إنه تم تجهيز 31 سيارة مياه وعدد 2 تريلا و25 حفار و35 شفاط أمطار و2 سيارة سيول سعة 1300 متر مكعب فى الساعة و5 طلمبات عملاقة محمولة على سيارات سعة 1000 متر مكعب فى الساعة، وأضاف "الشيمي": وضع خطة كاملة لدعم الشركات الأخرى بالتنسيق الكامل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والأولوية لدعم شركة صرف صحى القاهرة الكبرى، كما تمت مراجعة جميع المعدات والتأكد من جاهزيتها والعمل فى أى وقت ومراجعة خطة انتشارها على مستوى محافظة القاهرة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.

وفي محافظة الجيزة؛ كثفت المحافظة بكافة إداراتها المعنية من استعداداتها لاستقبال موسم فصل الشتاء والتغييرات المناخية التي قد تشهدها المحافظة، والتأكد من جاهزية سيارات شفط المياه وتخصيص أماكن وفقا لطبيعة عملها بجوار بالوعات تصريف مياه الأمطار، التأكد من عملية التطهير الكاملة لبالوعات صرف مياه الأمطار بكافة الشوارع، والانتهاء من تطهير مخرات السيول وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل، لتخفيف الضغوط المتوقعة على مخرات السيول.

وفي محافظة الإسكندرية؛ أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه يتم العمل علي تطهير ما يزيد على 140 ألف شنيشة ومطبق، وتطهير ما يزيد على 36 ألف كم من الشبكات والمجمعات، وبيارات 200 محطة رفع ومعالجة، وتطهير 86 مصبا في أنحاء المحافظة، ثم متابعة تطهير المصارف الرئيسية والفرعية التي تصب عليها محطات المعالجة لضمان تدفق المياه، ويتم بالتوازي مع أعمال التطهير أعمال رفع كفاءة ومراجعة الصلاحية الفنية للسيارات والمعدات بالشركة، وقال نافع كما تم تنفيذ أعمال المحاكاة لمياه الأمطار لاختبار استيعاب المحطات الشتوية أسفل الكباري والأنفاق، وتتم متابعة الخرائط الجوية والتوقعات المناخية من خلال تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بفيضان النيل التابع لوزارة الموارد المائية والري.

وفي سوهاج؛ أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم اتخاذ إجراءات الاستعداد المبكر لمواجهة أى أمطار محتملة خلال فصل الشتاء، وتم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أى طوارئ قد تتعرض لها محافظة سوهاج، وتابع عبد الغفار، بالإضافة إلى المتابعة المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية، وكذلك القيام بأعمال التطهير الميكانيكى واليدوى لجميع شبكات الصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحى، وقال:\ إن أعمال التطهير تتم باستخدام المعدات ومنها الفاكيوم والنافورى، وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضى، كما تم تجهيز 80 سيارة كسح و39 سيارة نافورى وفاكيوم وكباش و26 باك لودر و42 مضخة نزح مياه و11 سيارة ونش مجهزة و11 مولد كهرباء متحرك.

وفي أسيوط؛ أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، على جاهزية محطات الرفع وتواجد سيارات رفع مياه الأمطار فى بؤر تجمع المياه، ورفع درجة الاستعداد تحسباً لسقوط أمطار أو سيول علي المحافظة والتأكيد علي جاهزية عمل المخرات بمختلف أماكن تواجدها فى جميع أنحاء المحافظة وعلى الطرق السريعة مع فتح المخرات وتشغيلها لمواجهة أى أمطار وتحسبا لهطول الأمطار.

وفي محافظتي شمال وجنوب سيناء؛ تم الانتهاء من تنفيذ 556 منشأ متنوعا عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات، وانتهت أعمال حماية وادى الجرافى بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه، ونهو تنفيذ عدد 10 خزانات أرضية على روافد وادى الجرافى بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه، وعملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء عدد 18 خزان أرضي بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل الى 19 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد علي 91 %، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء عدد 5 أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادى العريش لحماية مدينة العريش، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية وادى غرندل ووادي وردان بمدينة رأس سدر، وتم نهو عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادى بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه، ونهو تنفيذ معبر أيرلندى على الطريق الساحلى (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادى بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه، ويجرى حاليا تنفيذ عملية إنشاء عدد 2 بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادى بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد علي 25%، كما تم الانتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ عدد 4 بحيرات صناعية و11 قناة و44 حاجز توجيه و2 حوض تهدئة و4 حواجز إعاقة بتكلفة نحو 132 مليون جنيه، والتى تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والاستراتيجية والسياحية في طابا، كما تم نهو تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهى عبارة عن عدد 5 بحيرات صناعية و3 سدود بتكلفة 245 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتألف من 15 بحيرة صناعية و9 سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه والبرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار يناهز طولها الـ 60 كيلو مترا.

وفي الشرقية؛ أعلنت المحافظة عن جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء هذا العام ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة، بمراجعة مخرات السيول وغرف تصريف مياه الأمطار وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفوري مع الأحداث وتلافي أي ملاحظات حدثت خلال الأعوام السابقة إضافة إلى استعداد الأماكن الأكثر تعرضا للسيول خاصة منطقة نفق أبو الريش بمدينة الزقازيق، ورفع حالة الاستعداد بمديريات الصحة والدفاع المدني تحسبا لأي أخطار متوقعة وحصر كافة الإمكانيات للمستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الاغاثة وإمكانيات الجهات المختلفة من معدات ثقيلة حكومية وغير حكومية ومرور دوريات بصفة مستمرة للتأكد من سلامة أعمدة الإنارة حرصا على حياة المواطنين والتأكيد على وجود فرق طوارئ لصيانة البالوعات وتنفيذ خطط تطهيرها، والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار، والدفع بسيارات الشفط بمناطق تجمعات المياه وخاصة المناطق الحيوية للحرص على عدم توقف الحركة المرورية بالشوارع، ومراجعة استعداد غرفة الطوارئ ونظافة مخرات السيول وعدم وجود عوائق بها ومناسيب المياه بالترع والمصارف ومدى توافر عربات الكسح والمعدات الأخرى اللازمة، ومتابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الامطار بوزارة الموارد المائية وكذلك تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة موقف السيول والأمطار.

وفي الإسماعيلية، أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بمحافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لتطهير بالوعات وشنايش صرف الأمطار مع اختبارها، استعدادا لفصل الشتاء، وذلك للتأكد من جاهزيتها لصرف الأمطار الغزيرة أو السيول وللتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تحدث، ومراجعة كافة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم، والسيول، والنافورى، والكباش، وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، وسيارات الكسح.

وفي المنوفية، أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اختبار مدى كفاءة بالوعات المطر بمختلف أنحاء المحافظة، بشأن الاستعداد لموسم الأمطار، وكلف الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية جميع رؤساء الأفرع بإجراء الاختبارات على جميع الأنفاق والأماكن المنخفضة وتطهير صفايات المطر وخطوط الصرف الصحي ومحطات الرفع على مستوى المحافظة، وذلك للتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار أو أي سيول محتملة استعدادا لموسم الشتاء، وأوضح، أنه تم وضع خطة لتطهير شبكات الصرف الصحي وإجراء أعمال الصيانة والتطهير لمحطات الصرف الصحي وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار بمعدات الشركة المختلفة وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة لاستهلاك المواطنين خلال فصل الشتاء، وأشار رئيس الشركة، إلى أن جميع الأفرع التابعة للشركة قامت بتطهير بيارات محطات الرفع وتسليك وتطهير المطابق الرئيسية وكذلك تغيير بالوعات المطر المتهالكة.

وفي الفيوم، صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن مجموعة من الاجراءات التي اتخذتها الشركة ضمن الاستعدادات لموسم الشتاء والتقلبات الجوية، مؤكداً أن الشركة تقوم بأعمال تطهير لشبكات ومحطات رفع الصرف الصحي الفرعية والرئيسية بمختلف أنحاء المحافظة لزيادة قدرتها الاستيعابية لاستيعاب أكبر قدر ممكن من مياه الأمطار، فضلا عن صيانة وتجهيز عدد 50 سيارة متخصصة فى مجال شفط وكسح المياه عبارة عن عدد 20 سيارة فنطاس كسح بسعة 4 و6 أمتار مكعب و6 سيارات نافوري ضغط عالي و8 سيارات نافوري مدمج و4 سيارات نافوري نقالي و5 سيارة فاكيوم و2 سيارة كباش وعدد 1 سيارة مجهزة للتعامل مع السيول وعدد 2 بدالة كسح علاوة على توافر 7 سيارات مياه شرب يتم تعبئتها لتغذية المناطق التى قد تتأثر بانقطاع المياه نتيجة الطقس السيئ.

وفي أسوان؛ واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها للاستعداد لمواجهة تداعيات أى أمطار غزيرة أو سيول مستقبلية فى ظل المتغيرات المناخية المختلفة، حيث تم التأكد والاطمئنان على سلامة الأعمال الصناعية بإجمالى 59 عمل صناعى منها 22 سد إعاقة، و14 حاجز ترابى، و23 بحيرة صناعية، وكذلك تطهير الترع والبرابخ ومخرات السيول والمصارف والسدود والحواجز والبحيرات.

وفي الأقصر، شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بمراجعة جاهزية وفاعلية كافة المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث ومجابهة السيول من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وإجراء جميع الصيانات اللازمة للمعدات الهندسية والإغاثية، لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال وكفاءة عالية في الميدان، والاستعداد لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، عبر التنسيق مع غرفة الأزمات والكوارث لفحص المناطق المتوقع حدوث سيول بها وتطهير مخرات السيول، واتخاذ الإجراءات الاستباقية مع متابعة التنبؤات الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية ومجلس الوزراء، وتم تشكيل لجنة للمرور على مخرات السيول فى جميع المراكز والمدن، والتي تضم أعضاء من مديريات الرى والتضامن الاجتماعى والزراعة والطب البيطرى.

وفي محافظة المنوفية؛ أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم الشتاء بتشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار بديوان الشركة والفروع الجغرافية التابعة لها ويتم التواصل الدائم بينهم ميدانيا، وتليفونيا وعن طريق أجهزة اللاسلكى ووسائل التواصل الاجتماعى، وقال صالح، إنه تم تجهيز فرق بسيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة والانتهاء من خطة تطهير بلاعات الأمطار والبالغ عددها 4493 والتأكيد على صلاحية محطات الرفع وخطوط الشبكات الانحدار وخطوط الطرد ووضع خطة للتشغيل التبادلى وتنظيم ضخ المياه، وأضاف، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أن المحافظة تمتلك أسطولا من المعدات لمجابهة الأمطار، بإجمالى عدد المعدات 122 معدة، عبارة عن 34 سيارة كسح، 9 نافورى، 6 شفاط، 10 لودر حفار، 31 ماكينة شفط وطرد، 4 ديزل، 2 ماكينة كيبوتا، 1 كباش، 3 سيارة مياه، 1 ونش على سيارة، 1 سيارة بطلمبة غاطسة، 6 ماكينة ديزل، 3 مدمج صغير، 11 ماكينة طوارئ، وذكر "صالح"، أنه يتم تحديد أماكن تجمعات المياه بالمدن ووضعها على خرائط Gis وتسلميها للأفرع التابعة للشركة حتى يتم التحرك اليها فورا كأول خطوة، كما تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة، لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوى المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أية حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول.

وفي بني سويف، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندسة، دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد القصوي لفصل الشتاء والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار، ومناقشة الاستعداد التام للشركة بجميع فروعها لمواجهة موجات الطقس السيئ واحتمالية سقوط أي أمطار، وتم رفع درجة التأهب والاستعداد التام من خلال اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار المتوقعة، والتي تشمل تطهير جميع بالوعات الأمطار، إصلاح أى تلفيات ببالوعات الأمطار، تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى، مراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، بالإضافة إلى وضع خطط لتمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة، رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية، حيث تتلقي الشركة شكاوي واستفسارات المواطنين من خلال خدمة الخط الساخن 125علي مدار 24 ساعة من أي تليفون علي مستوي الفروع.

وفي محافظة البحر الأحمر؛ شكل اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لجنة من إدارة الأزمات، برئاسة نادى نصيف مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة، للمرور على البرابخ وسدود الحماية والبحيرات الصناعية وحواجز التوجيه بمدينتى سفاجا ورأس غارب لمتابعة حالتها ومدى احتياجها لأعمال التطهير والتسليك، استعداداً لموسم فصل الشتاء.

وفي محافظة قنا؛ رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء وإعلان حالة الطوارىء بكافة المواقع والمحطات تحسباً لحدوث أى تقلبات جوية تؤثر على أداء المحطات أو تؤدي إلي انقطاعات في الكهرباء، وعمل الاحتياطات اللازمة مسبقاً لمجابهة تلك الظواهر والانتهاء من خطة توزيع معدات الشركة وسيارات نقل وشفط المياه وأيضا من خلال التأكيد على جاهزية مولدات الديزل بالمحطات.