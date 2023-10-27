منه فضالى: "خافوا من مصر دى أم الدنيا"

نشرت الفنانة منه فضالى على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صورة لعلم مصر على أنغام موسيقى المسلسل الوطنى "رأفت الهجان" لتشارك به جمهورها.

وعلقت على الصورة "أوعى تنسى نفسك دى مصر أم الدنيا، خافو من مصر، الجيش والشعب ايد واحده، تحيا مصر الجيش والشعب ايد واحده"، وإنهالت التعليقات الداعمه للمنشور والجيش المصرى.

ويشار إلى أن هناك إحدى الطائرات بدون طيار سقطت بالقرب من أحد المبانى بجوار مستشفى طابا فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وحدثت إصابات لـ6 أفراد جراء الحدث.

ويذكر أن المتحدث العسكرى علق على الواقعه فى بيان جاء فيه "سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية صباح اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023 بجوار أحد المبانى بجانب مستشفى طابا.

وأسفر الحادث عن إصابات طفيفة لعدد (6) أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة.. والحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.