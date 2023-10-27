جامعة أسيوط تشارك في المبادرة العالمية لمكافحة الفساد في مجال التعليم

شاركت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ في المبادرة العالمية للتعليم، وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (جريس)، والتي تتم بالمشاركة بين وزارة التعليم العالي، وهيئة الرقابة الإدارية، وبرنامج الأمم المتحدة؛ لمنع الجريمة؛ حيث شارك وفد طلابي من جامعة أسيوط في التدريب الذي عقدت فعالياته يوم الخميس الموافق 26 من أكتوبر 2023م، بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن المسابقة تتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة الفساد 2023-2030، وتهدف إلى تنمية قدرات، وخبرات الطلاب؛ في مجال مكافحة الفساد، وكذلك مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال، ونشر قيم، ومبادئ النزاهة، والشفافية؛ وذلك في أطار جهود الدولة؛ لتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي، والإداري؛ بشتى صوره، ومظاهره، وأساليبه، وتحقيق النزاهة داخل جميع الجهات، والأجهزة، مؤكدا أن الشباب لبنة أساسية، وخط مواجهة رئيس؛ ‏من أجل تحقيق مجتمع واع بأضرار الفساد، ومساهم في مواجهته، وأن الجامعة تحرص على زيادة وعيهم، وتعزيز ثقافة نبذ الفساد.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد عدوي منسق التدريب، أن الجامعة تدعم هذه التدريبات؛ بوصفها أنشطة متميزة للطلاب، وتقدم خبرات مفيدة لهم، وأنها تسهم في زيادة وعيهم بالقضايا الوطنية الرئيسة، وخاصة أن الفساد آفة تضر بأي جهود، وسياسات؛ لتحقيق التنمية، مشيرًا أن مجالات التدريب تشمل؛ سبل مكافحة الفساد، والأخلاقيات والفساد، والأمن المعلوماتي، والفساد والتنمية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مصر.

جدير بالذكر، أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، كيان تابع لهيئة الرقابة الإدارية؛ للمعاونة في تحقيق الأهداف القومية في هذا المجال، وتعد الذراع التدريبي، والتثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية، وتُعني بتقديم الخدمات العلمية، والتدريبية، والمعرفية، وتسعى الأكاديمية إلى تحقيق الريادة في هذا المجال من خلال تعزيز البحث العلمي، والتعاون المستمر، وتبادل الخبرات؛ مع أجهزة إنفاذ القانون، والمؤسسات التعليمية المحلية.